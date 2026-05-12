В Башкирии проходят рейды в период нерестового запрета

В республике до 5 июня действует строгий нерестовый запрет на рыбалку. В этот период проходят активные рейды транспортной полиции, инспекторов рыбоохраны и общественников. О том, как ловят браконьеров в Давлекановском районе, – в нашем сюжете.

Свою рабочую смену инспекторы начинают с рейда – поиска рыболовных сетей и иных орудий ловли. Этот процесс предполагает осмотр дна озера. Работники природного парка Аслыкуль могут провести в лодке целый день в поисках тех самых сетей. Если на первый взгляд ее может быть не видно, то с помощью ловушки «кошка» их все равно можно обнаружить и вытащить. «Кошка» – это самодельный инструмент, придуманный давлекановскими инспекторами. На одном конце веревки – крючок, на втором – пластиковая бутылка, чтобы конструкция была на плаву.

Кроме первой браконьерской сетки с рыбой, были найдены и ловушки с прошлой зимы. За прошедший год нашли 14 сеток и 16 раколовок. Как утверждают инспекторы, случаи браконьерства с каждым годом уменьшаются. Этому способствуют мероприятия по профилактике.

Что касается правил нерестового запрета, то в разрешённых местах ловить рыбу можно только с берега на одну поплавочную или донную удочку с одним или максимум двумя крючками на одного человека. Выходить на воду на плавсредствах в этот период нельзя.