В Башкирии птицеводческое хозяйство наращивает производство благодаря господдержке

Хозяйство из Туймазинского района благодаря господдержке смогло увеличить производство. Гуси, утки, индюки – в хозяйстве занимаются выведением птенцов разных видов и пород. Сейчас там самая горячая пора: за птенцами активно приезжают покупатели из половины районов республики.

Один за другим лотки вынимаются из большого инкубатора. Установка может вместить до 5 тысяч яиц. Эти – гусиные. 27 дней они находились специальном шкафу при температуре 38 градусов.

В выводных инкубаторах яйца будут 3-4 дня. Именно здесь птенцы будут разбивать скорлупу и выходить в большой мир. Важно соблюдать нужную влажность, иначе гусята не проклюнутся. В этом сезоне в хозяйстве уже вывели 30 тысяч голов гусят пород «Линда» и «крупный серый». Это половина от запланированного объема. Развивать производство помогает господдержка.

Ильшат Минибаев уже 18 лет развивает свое дело. Ранее работал ветеринаром на местной птицефабрике. Все началось с 200 гусей. Сейчас же поголовье родительского стада достигло 4,5 тыс. голов. Помимо гусей, в хозяйстве занимаются утками, индюками и курами. Последние – бройлеры.