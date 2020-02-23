Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы

Самый мужской праздник в году. Сегодня, 23 февраля, по всей Башкирии проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Начались они с уфимского парка Победы, где прошла церемония возложения цветов.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, члены Правительства, депутаты Госдумы и Госсобрания принесли гвоздики к Вечному Огню. Также цветы возложили к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина.

В мероприятии приняли участие ветераны и представители молодёжных общественных организаций. В память о павших солдатах на фронтах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.