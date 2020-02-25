Жители России смогут перейти на электронные трудовые книжки

С 2020 года в обиход россиян вводятся электронные трудовые книжки. Работникам будет удобно иметь доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроются новые возможности кадрового учета. Представители Пенсионного фона России рассказали о подробностях новых правил.
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Трудовая книжка нового формата будет реализована только в электронном формате. Наличие бумажной версии не предполагается. Работник может посмотреть информацию о своей рабочей деятельности через портал "Госуслуги" , через Личный кабинет и с помощью соответствующего приложения. При необходимости можно будет сделать бумажную выписку. Предоставить ее может бывший или нынешний руководитель, а также управление Пенсионного фонда России или МФЦ.
Работник должен подать заявление, какой формат трудовой книжки он хочет. Работодатель в свою очередь до 30 июня 2020 года должен поставить сотрудников перед известностью об изменениях. Каждый работник свободен в выборе, какой формат ему более удобен. Исключения касаются только тех, кто начнет работать с 2021 года. У таких людей трудовая будет исключительно в цифровом формате.
Всем остальным до 31 декабря 2020 года нужно будет подать заявление о ведении трудовой книжки в том или ином формате. Выбравшие электронный вариант получат на руки бумажный с зафиксированной записью о сделанном выбором. При этом старая бумажная версия не теряет своей силы, она будет наравне использоваться с электронной. Необходимо хранить бумажный вариант, поскольку этот формат будет источником информации о всей рабочей деятельности до 2020 года. В электронная версии будут фиксироваться данные с 2020 года.