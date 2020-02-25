«Идет манипуляция народом»: в Башкирии набирает популярность денежная игра «Карусель»

Финансовая пирамида или безобидная игра? Уже несколько дней в соцсетях идет призыв поучаствовать в новом развлечении. Ее участники должны вложить 2400 рублей, а на выходе доход якобы приумножится в 8 раз.

Ободряющий призыв присоединиться. В доказательство работающей схемы – скрины банковских переводов. Поступления хоть и от разных людей, зато сумма одна и та же – 2400 рублей. Это так называемая такса, чтобы попасть в команду. Якобы беспроигрышная лотерея, заработок в игре превышает сумму входного билета в 8 раз.

Правила игры с безобидным названием «Карусель» просты. Игра командная, и вновь прибывший должен внести на счет участника самого верхнего уровня 2400 рублей. Далее задача новичка привлечь еще восемь участников. Когда условия выполнены и на счету появляется сумма в 19200 рублей, он выбывает из игры.

Марат Кашапов, управляющий Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России: «Любая организация, которая занимается выплатой доходов старым участникам этой схемы от привлечения новых участников, может считаться пирамидой. Суть в том, что она существует до тех пор, пока привлекаются новые участники.

В запущенной в соцсетях игре нет конкретной организации, но кто-то же запустил эту карусель. А вот принцип заработка за счет вложений новых участников является признаком финансовой пирамиды. Просто схемы становятся все более изощренными.

Предприимчивые пользователи соцсетей вслед запускают новую игру – мини-пирамиду. Для участия в игре нужно 300 рублей, получаешь 2400 рублей. Добавляете игру у себя, приглашая друзей, схема двигается вы забираете 2000 и выходите.

При этом в большинстве случаев вовлеченными в сомнительный алгоритм оказываются, люди, находящиеся в списке друзей.

Валерий Шарипов, финансовый омбудсмен: «Система, я так понимаю, предполагает вовлечение своих знакомых и близких, то есть в данном случае, если ситуация будет не такая, на которую они рассчитывали, боюсь, что вы потеряете и знакомых, и друзей.

Подобная игра захватила соцсети в Казахстане, там ее название более говорящее – «Черная касса». Суть та же самая. Обогатившиеся за счет вложений других, кстати, могут начать по второму кругу. Количество участий не ограничено. Тех, кто сомневается в законности этой игры, тоже много, причем это молодежь.

– Конечно же, это идет манипуляция народом, разбогатеет один человек, максимум двое.

– Реалистично, но это обычная финансовая пирамида.

– Мне кажется, лучше самой зарабатывать деньги, а не играть в эту ерунду.

Массовых жалоб от тех, кто уже успел лишиться кровных безвозвратно, пока нет. Но ведь и игра только началась.

Вложения жаждущих лёгкой наживы участников игры, как сами они ее называют, действительно раскручивают финансовую карусель. Однако, казалось бы, отработанная схема перед кем-нибудь обязательно остановится.