В Уфе обсудили проблемы лекарственного обеспечения людей с редкими заболеваниями

Препараты, которые участвуют в жизни пациента очень хорошо, его заменяют на биоаналоги отечественные. Понятно, что российский рынок хочет сделать свои препараты, чтобы лечение пациентов было дешевле, но многим пациентам они не подходят. Бывает отрицательная реакция. — Михаил Кузнецов, руководитель общественной организации «Дорога к жизни»