В Уфе обсудили проблемы лекарственного обеспечения людей с редкими заболеваниями

Отечественные аналоги не всегда могут заменить зарубежные лекарства. Об этом заявили сегодня на конференции, где обсуждались вопросы пациентов с редкими заболеваниями. По словам общественников, проблем много.

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Один из них – обеспечение необходимыми лекарствами. Одни орфанники получают препараты с задержкой. Другим они вовсе не выделяются.

Препараты, которые участвуют в жизни пациента очень хорошо, его заменяют на биоаналоги отечественные. Понятно, что российский рынок хочет сделать свои препараты, чтобы лечение пациентов было дешевле, но многим пациентам они не подходят. Бывает отрицательная реакция. — Михаил Кузнецов, руководитель общественной организации «Дорога к жизни» 

Сегодня в Башкортостане порядка 700 человек страдают редкими заболеваниями. Своевременное лечение может значительно улучшить качество жизни таких пациентов, а в некоторых случаях – вовсе вылечить болезнь.

Надо настораживаться всё-таки первично-амбулаторное звено, вносить какие-то программы обучения в медицинских вузах. Программы обучения врачей, усовершенствования врачей именно по редким заболеваниям. – Лия Нургалиева, главный внештатный генетик Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.