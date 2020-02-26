В Уфе обсудили проблемы лекарственного обеспечения людей с редкими заболеваниями

Отечественные аналоги не всегда могут заменить зарубежные лекарства. Об этом заявили сегодня на конференции, где обсуждались вопросы пациентов с редкими заболеваниями. По словам общественников, проблем много.
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Один из них – обеспечение необходимыми лекарствами. Одни орфанники получают препараты с задержкой. Другим они вовсе не выделяются.
Сегодня в Башкортостане порядка 700 человек страдают редкими заболеваниями. Своевременное лечение может значительно улучшить качество жизни таких пациентов, а в некоторых случаях – вовсе вылечить болезнь.