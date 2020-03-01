«Это сейчас хорошо»: ветераны из Башкирии рассказали, как пережили войну

68 дней до Победы. Телеканал БСТ запустил обратный отсчет до главного праздника страны. Каждый день в эфире новостей корреспонденты будут знакомить зрителей с теми, кто приближал весну Победы, героически сражаясь в боях или отдавая всё для фронта в тылу.

Потери, лишения, голод, отнятое детство – всё это было, но не забылось. Наша цель – рассказать 75 историй героев, которые, как им и подобает, оставались в тени. О судьбах тех, к кому прикоснулась беспощадная война.

Отец ушёл на фронт, когда Васбия Феткулова была ещё крохой. Он был сапёром 112-й кавалерийской дивизии. Вместе с ним на войну отправились ещё четыре его брата – дяди Васбии. Домой вернулись только двое. Один без ноги, другой тяжело раненный. Папы среди них не было.

Последнее письмо до сих пор перед глазами. Он процитировал строки из песни: не знаю, вернусь или умру как жёлтая трава. Письмо это не сохранилось. Мама, может, не догадалась, может, мы порвали. Детьми же были. Васбия Феткулова

Первый класс. Колхоз. Сенокос и картошка. Васбия Феткулова так и говорит: детства не было. С тех пор и до пенсии она не переставала работать. Сейчас она – ветеран труда. Уже в мирное время, казалось, что потери позади. Сын Камиль пошёл по стопам отца и тоже встал на защиту Родины. Ещё в милиции он дослужился до старшего лейтенанта, был в Чечне. В Башкортостане его направили в Караидельский район, где он погиб при исполнении служебных обязанностей.

В память о боевой славе – фотографии и предметы военных лет. В Уфе открыт музей, посвящённый победному пути 15-й гвардейской дивизии. С этого маршрута мало кто вернулся. Один из выживших – фронтовик Мамун Гатиятуллин.

Первый же бой – три офицера. Двоих офицеров сразу убило, третий тут же под Белгородом на мину наступил. Мамун Гатиятуллин, ветеран Великой Отечественной войны

Но убивали всё же не столько пули. Снаряды голода истребляли людей. На полях мелкой картечью лежало старое просо. Минитдин Сырбулатов рассказывает: тогда тоже собирал его. Зёрна почистили, смолотили и сварили. Кто знал, что похлёбка не утолит голод, а принесёт горе.

Из-за того, что просо долго лежало на тёплой земле, оно становилось ядовитым. Тогда, поев этого проса, 41 человек отравился. За одну неделю. Умирали дети и взрослые, бабушки и дедушки. Минитдин Сырбулатов, труженик тыла и ветеран труда

90-летняя именинница будто пытается доказать: больше голода в её семье не будет. В этот день стол ломится от угощений. А главный подарок – внимание всех шестерых детей и 38 внуков. В годы войны Фания Бикмухаметова с сёстрами собирали и продавали ягоды и травы, пели песни. Говорит: это помогало пережить трудные времена.

Мне было 12 лет, когда в колхозе работала, на себе дрова таскала, землю пахала. В город всегда возили помощь солдатам, а если не могли найти машину, то и зимой, в бураны на себе тащили сани. Это сейчас хорошо, дороги есть, раньше не так было. Фания Бикмухаметова, труженик тыла и ветеран труда

О героическом труде писали в газетах. Корреспонденты и редакторы уходили на фронт, воевали поэты и писатели. Они и рассказывали людям, что же на самом деле происходит в гуще военных событий. Работа не останавливалась.

Не регулярно поступала бумага, кадров не хватало, однако газета выходила, как бы трудно не было. Я вот помню, что тираж газеты доходил до семи тысяч экземпляров. Валий Баймуратов, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

В Башкортостане "периодика" выпускалась и на русском, и на башкирском языках. Выступление Молотова почти на всю страницу было тоже оперативно переведено. Но в издании «Кызыл Башкортостан» публикуется только на следующий день. Возможно, тираж не успевают запустить.

И во время войны искусство помогало не падать духом. Ансамбль Файзи Гаскарова в 41-м году готовился к гастролям в Москве. Но вместо купола сцены выступать пришлось под пулями. Только за 13 дней коллектив дал на фронте 25 концертов. Файзи Гаскаров вспоминал, что бойцы из Башкортостана очень скучали по Родине. Из деталей двигателей сбитых фашистких самолетов научились делать курай.

Выступали на опрокинутых ботах грузовика, во время бомбежки приходилось делать. Они также выступали в госпиталях, где были раненые бойцы. Это был их долг. Они должны были показать, что несмотря ни на что есть еще жизнь. Айсылу Гайнетдинова, народная артистка Республики Башкортостан

Сквозь огонь боев в Польше при переправе через холодный Одер, сквозь бесконечные пулеметные очереди и град минометных выстрелов фашистов. Танк Т-34 Низамутдина Вахитова вместе с экипажем достиг берега и вступил в бой. Ветеран, а тогда ещё мальчишка, был заряжающим. Бронебойные или осколочно-фугасные. Знал на ощупь, где и какой снаряд лежит. Особенно отпечаталась в памяти Низамутдина Вахитова смерть молодого командира.

Был очередной бой. Наш командир постоянно открывал люк башни и наблюдал за перемещением противника. Повсюду свистели пули, разрывались снаряды. Я слышал, как пули стучали по нашей броне. Я хватал за китель лейтенанта и говорил: "Садись, застрелят". Но тот все снова открывал люк и выглядывал. В очередной раз, когда я его дернул, он упал рядом, и я увидел кровь на его лице. Низамутдин Вахитов, ветеран Великой Отечественной войны