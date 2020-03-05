«Дети уже растут»: жители Башкирии 20 лет не могут получить землю за работу в колхозе

В редакцию телеканала БСТ обратились жители Кармаскалинского района. Люди, проработавшие несколько десятков лет в колхозе «Дружба», который распался, не могут получить паевые земли. Причину попытался выяснить корреспондент БСТ.

Житель деревни Савалеево Фавзий Камалов проработал в местном колхозе около 20 лет. Он был лучшим комбайнером. Трудился не покладая рук. Но вот в списки тех, кто получит паевые земли, так и не попал. Вместе с женой они держат хозяйство и планируют расширить поголовье скота, но опасаются, что корма не хватит.

Хочется развиваться, дети же растут. Потребности тоже растут. Поэтому угодья тоже под вопросом. Пока у меня вот четыре скотины, две коровы один бычок и одна телка. Скот, думаю, хотя бы до 30 голов расширить. Фавзий Камалов, житель деревни

А вот для местного фермера Рифа Биглова в этом году трава – на вес золота. У мужчины в аренде было целых 100 гектаров земли, но заготовить корм он не смог. Территорию в буквальном смысле вытоптали лошади ближайшего конезавода.

Сейчас хотят отобрать эту землю у меня. До декабря прошлого года тут было 500 лошадей, дети боялись даже в школу ходить. В этом году они привезли две тысячи голов. Рашит Жданов, председатель колхоза «Дружба» с 1975 по гг. 2010

Фермер взял землю в аренду этим летом. Все подтверждающие документы есть. Правда, спустя несколько месяцев после заключения договора из районной администрации пришло уведомление: мол, документ составлен неправильно и требует расторжения.

Раньше на этом поле местные жители заготавливали сено на зиму, но а прошлым летом здесь постились лошади конезавода и потоптали землю. Сейчас же люди переживают, что в мае история повториться.

Колхозы начали ликвидировать еще в 92 году. Тогда и распределяли паевые земли. Чтобы получить их, нужно было не только заработать общий стаж, но и выполнить определенный минимум работ.

Уже все поделено, все земли. Бесполезно рассматривать уже. Собрания уже нет, колхозов нет. Рашит Жданов, председатель колхоза «Дружба» с 1975 по гг. 2010

В местном клубе прошло собрание с теми, у кого есть паевые земли. На заседании присутствовали жители ближайших деревень. Но те, кто так и не получил аренду, не знают к кому обратиться за помощью. Ответ на этот вопрос не знает и новый глава сельского поселения.

Не сегодня списки составляли, собрание пайщиков – у кого есть документы. Почему нет, мы этот вопрос не обсуждаем. Тимур Галяутдинов, глава сельского поселение д.Савалаево