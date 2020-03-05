«Дети уже растут»: жители Башкирии 20 лет не могут получить землю за работу в колхозе

В редакцию телеканала БСТ обратились жители Кармаскалинского района. Люди, проработавшие несколько десятков лет в колхозе «Дружба», который распался, не могут получить паевые земли. Причину попытался выяснить корреспондент БСТ.
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Житель деревни Савалеево Фавзий Камалов проработал в местном колхозе около 20 лет. Он был лучшим комбайнером. Трудился не покладая рук. Но вот в списки тех, кто получит паевые земли, так и не попал. Вместе с женой они держат хозяйство и планируют расширить поголовье скота, но опасаются, что корма не хватит.
А вот для местного фермера Рифа Биглова в этом году трава – на вес золота. У мужчины в аренде было целых 100 гектаров земли, но заготовить корм он не смог. Территорию в буквальном смысле вытоптали лошади ближайшего конезавода.
Фермер взял землю в аренду этим летом. Все подтверждающие документы есть. Правда, спустя несколько месяцев после заключения договора из районной администрации пришло уведомление: мол, документ составлен неправильно и требует расторжения.
Раньше на этом поле местные жители заготавливали сено на зиму, но а прошлым летом здесь постились лошади конезавода и потоптали землю. Сейчас же люди переживают, что в мае история повториться.
Колхозы начали ликвидировать еще в 92 году. Тогда и распределяли паевые земли. Чтобы получить их, нужно было не только заработать общий стаж, но и выполнить определенный минимум работ.
В местном клубе прошло собрание с теми, у кого есть паевые земли. На заседании присутствовали жители ближайших деревень. Но те, кто так и не получил аренду, не знают к кому обратиться за помощью. Ответ на этот вопрос не знает и новый глава сельского поселения.
Земельный вопрос остается открытым. Получат ли люди паевые земли колхоза, который был закрыт в начале 2000-х, пока не известно. Хоть на полях еще лежит снег, местные жители уже сейчас задумываются о заготовке корма на следующую зиму.