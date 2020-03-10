В Уфе открылась первая в России цифровая школа в рамках проекта «Лифт в будущее»

Первая в России школа цифровых навыков и инженерных знаний открылась в столице республики. Все это стало возможным благодаря проекту «Лифт в будущее». Дополнительное, а самое главное – бесплатное образование в области сквозных технологий, программирования и микроэлектроники смогут получить дети от 13 до 17 лет.
Первый звонок прозвучал для сотен талантливых школьников из республики, пусть и посреди учебного года. Каждый из них в будущем видит себя специалистом IT-программирования. Одна из таких – Диана Шафикова. Семиклассница мечтает стать инженером цифровых технологий и идет к цели уверенно. Девочка уже знает, чем будет зарабатывать после учебы.
Сейчас в школе цифровых навыков обучается 130 детей. Занятия проходят 1 раз в неделю, после основных уроков. Пока школа цифровых навыков базируется в Уфимском инженерном лицее-интернате и 31-й школе с углубленным изучением отдельных предметов.
Планируется, что такие бесплатные школы способствуют повышению качества жизни в регионах страны и дают возможность получить современное инженерное образование детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Продолжительность курса – три учебных года, это только первая ступень. Далее проект «Лифт в будущее» предоставляет школьникам, получившим компетенции по программированию, карьерные перспективы на будущее.
Проект предполагает бесплатное трехлетнее обучение 300 школьников в возрасте от 13 до 17 лет со всей республики, не ограничиваясь рамками столицы. Набор в первый поток учащихся будет проводиться до 23 марта. Для этого нужно отправить мотивационное письмо на сайте проекта «Лифт в будущее» на тему «Почему я хочу учиться в школе цифровых навыков?» Обучение будет трехлетним и бесплатным, в группах по 12 человек. Дети будут изучать не только теорию, но и использовать полученные знания в решении реальных задач, а именно работать в команде и управлять проектами, осваивая soft-skills.