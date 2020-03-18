Радий Хабиров запретил главам муниципалитетов покидать свои территории из-за коронавируса

Радий Хабиров запретил главам муниципалитетов выезжать со своих территорий. Это поручение в рамках введенного режима повышенной готовностив связи с возможным распространением коронавирусной инфекции. Глава Башкортостана заявил об этом на заседании в правительстве.

Кроме того, Радий Хабиров поручил обеспечить условия для самоизолированных жителей, которые вернулись из-за границы.

По объективным данным, основной источник инфицирования идет именно от лиц, которые побывали за рубежом – в европейских странах, КНР и других странах. Поэтому наша задача – создать для них меры по самоизоляции. В рамках этого указа предписывается, что прибывшие с территории иностранного государства обязаны сообщить свои данные о том, что они были там. Затем уже подключать службы Минздрава и Роспотребнадзора.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Как пояснил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин, готовность медицинских организаций республики к приёму заболевших – максимальная. Всего подготовили более 1 300 коек инфекционного профиля в Уфе и Стерлитамаке, а также в инфекционных отделениях центральных районных и городских больниц. Алгоритм действий персонала полностью отработан.

В Российской Федерации на 17 марта зарегистрировано 114 случаев новой коронавирусной инфекции, летальных исходов нет. Выздоровели пять человек. Случаи заболевания регистрируются в 40 субъектах. В Республике Башкортостан на данный момент случаев заражения коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан