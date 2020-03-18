Радий Хабиров запретил главам муниципалитетов покидать свои территории из-за коронавируса

По объективным данным, основной источник инфицирования идет именно от лиц, которые побывали за рубежом – в европейских странах, КНР и других странах. Поэтому наша задача – создать для них меры по самоизоляции. В рамках этого указа предписывается, что прибывшие с территории иностранного государства обязаны сообщить свои данные о том, что они были там. Затем уже подключать службы Минздрава и Роспотребнадзора.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан