Радий Хабиров запретил главам муниципалитетов покидать свои территории из-за коронавируса

Радий
Хабиров запретил главам муниципалитетов выезжать со своих
территорий. Это поручение в рамках введенного режима повышенной готовностив связи с возможным распространением коронавирусной инфекции. Глава Башкортостана заявил об этом на
заседании в правительстве.
Кроме того, Радий
Хабиров поручил обеспечить условия для самоизолированных жителей, которые
вернулись из-за границы.
По
объективным данным, основной источник инфицирования идет именно от лиц, которые
побывали за рубежом – в европейских странах, КНР и других странах. Поэтому наша
задача – создать для них меры по самоизоляции. В рамках этого указа
предписывается, что прибывшие с территории иностранного государства обязаны
сообщить свои данные о том, что они были там. Затем уже подключать службы
Минздрава и Роспотребнадзора.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Как пояснил министр здравоохранения Башкортостана
Максим Забелин, готовность медицинских организаций республики к приёму
заболевших – максимальная. Всего подготовили более 1 300 коек инфекционного
профиля в Уфе и Стерлитамаке, а также в инфекционных отделениях центральных
районных и городских больниц. Алгоритм действий персонала полностью отработан.
В
Российской Федерации на 17 марта зарегистрировано 114 случаев новой коронавирусной инфекции, летальных исходов нет.
Выздоровели пять человек. Случаи заболевания регистрируются в 40 субъектах. В Республике
Башкортостан на данный момент случаев заражения коронавирусной инфекции не
зарегистрировано.
Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан