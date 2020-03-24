Стали известны подробности о первых заболевших коронавирусом в Башкирии

Отметим, что в субботу, 21 марта, в Уфе начался обход самоизолированных жителей Башкирии, которые за последние 2 недели прибыли из-за рубежа. Обход проводится для того, чтобы убедиться в самоизоляции вернувшихся. Также в ходе проверки будут узнавать о состоянии здоровья и нуждах в продуктах или медикаментах.