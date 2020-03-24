Стали известны подробности о первых заболевших коронавирусом в Башкирии

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, как трое жителей республики заразились коронавирусом. Так, двое туристов привезли вирус с горнолыжного курорта в Австрии. Третий же инфицированный часто бывал в рабочих поездках в Москве, где, к слову, на 23 марта было зафиксировано 262 случая заражения.
О первых инфицированных ранее сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он в очередной раз напомнил, что основным источником распространения вируса являются граждане, прилетевшие из зарубежных стран. Хабиров призвал жителей республики соблюдать меры безопасности и не нарушать карантин.
Напомним, что накануне руководитель региона жестко раскритиковал туристов, которые не уходят в обязательную самоизоляцию. Особый акцент он сделал на известной блогерше Гузель Шарафутдиновой, которую потребовал наказать за нарушение двухнедельного карантина после поездки в Таиланд.
Отметим, что в субботу, 21 марта, в Уфе начался обход самоизолированных жителей Башкирии, которые за последние 2 недели прибыли из-за рубежа. Обход проводится для того, чтобы убедиться в самоизоляции вернувшихся. Также в ходе проверки будут узнавать о состоянии здоровья и нуждах в продуктах или медикаментах.
Добавим, что с 23 марта, в Башкирии был введён масочный режим для сотрудников транспортной системы. Водители, кондукторы и другие работники транспорта будут обязаны носить медицинскую маску на рабочем месте.