В Уфе биологи рассказали, как проводятся анализы на выявление коронавируса

В Башкортостане на сегодняшний день проведено 6723 теста на COVID-19. Взятые у пациентов с подозрением на коронавирус образцы биоматериала исследуются в 8 гослабораториях. К этой работе подключили и специалистов Республиканского медико-генетического центра.
Чтобы попасть в бокс лаборатории молекулярно-генетической диагностики, маски недостаточно. За этой дверью – помещение повышенного класса опасности. Но биологов это не пугает. Главное – тщательно защититься.
Именно в этом боксе начинается исследование поступивших образцов. Из биоматериала пациента с подозрением на коронавирус первым делом биологи выделяют РНК. Практически все в ручном режиме.
После выделения РНК материал передается через специальное окно в соседнюю комнату. Уже здесь с помощью высокотехнологичного оборудования проводится типирование и становится известно, является ли обладатель биоматериала носителем COVID-19. К этой работе специалисты Республиканского медико-генетического центра были привлечены 27 марта. За небольшой период времени здесь было исследовано около 500 образцов.
За сутки в центре проводят в среднем 96 исследований. Сюда в основном привозят биоматериал условно здоровых людей, которые могли контактировать с носителями коронавирусной инфекции. Пока здесь работают в две смены, но в случае необходимости специалисты медико-генетического центра готовы перейти на круглосуточный режим.