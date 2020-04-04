Жители Уфы рассказали, чем занимаются во время всеобщей самоизоляции

Сейчас большинство россиян много времени проводит в интернете. Общение, мастер-классы, конференции, тренировки и концерты – всё в режиме реального времени. Мы узнали, чем уфимцы занимаются на самоизоляции.

Вкусный чай и сладости. Уфимка Алсу Заляева во время самоизоляции вместе с мамой каждый день старается разнообразить рацион. В полном составе, вместе с главой семейства, они собираются на кухне только за ужином. А вот не набрать вес помогают фитнес-тренеры. После введения режима самоизоляции все тренажерные залы закрылись. Уфимка Светлана Кочешева проводит онлайн-тренировки для всех желающих абсолютно бесплатно. И число интернет-зрителей растет от эфира к эфиру.

Занимаются спортом не только взрослые, но и дети. Так, после завтрака Амелия и Николь Халиковы выполняют задания от тренеров. На кубе, который смастерил папа, показывают разные элементы. А после гимнастики по расписанию дистанционное обучение. Домашнее задание присылают каждый день. Да и маме в режиме самоизоляции есть чем заняться. Сами же дети таким каникулам рады. Одни играют дома, прыгают на батутах. Другие вместе собирают паззлы, ну и, конечно же, не забывают про учебу.

Мастер-классы, тренировки. На самоизоляции люди зря времени не теряют. Так, солистка ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Муляуша Хайбуллина, хоть и сломала ногу, но учит всех через интернет элементам национального танца. А вот ее коллектив на своем ютуб-канале показал концертную программу.

В прямых эфирах на своих страницах артисты проводят живые концерты, исполняют песни, играют на музыкальных инструментах. Квартиры стали площадками для творчества. Люди участвуют во флешмобах. Не остались в стороне и футболисты Уфы. Вратарь Юрий Шафинский в рамках челленджа сделал сейв дома на диване, а вот хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин запустил свой флешмоб по набиванию шайбы клюшкой.