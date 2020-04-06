Жители Башкирии устроили концерт на балконе в период самоизоляции

С 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Жителям республики рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости (в ближайший продуктовый магазин, выгул домашних животных, работа). Молодая пара из Октябрьского не унывает в тяжелое время и даже даёт концерты прямо на своём балконе.

Соседи молодых артистов поделились записью концерта на балконе в социальных сетях. Подключив настоящие колонки и микрофоны парень и девушка исполнили весёлые и всеми любимые песни. Автор видеозаписи отмечает, что все соблюдают дистанцию, от дома больше, чем на 100 метров не отходят.

Жильцы соседних домов искренне делятся радостью от прошедшего концерта. Идея выступлений на балконе не новая – первыми в самоизоляции запели итальянцы. Однако заимствованная идея позитивная и дарит положительные эмоции в непростое время.