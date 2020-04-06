«Они нас берегут»: в Уфе предприниматели помогают врачам бороться с коронавирусом

В Уфе предприниматели помогают врачам. В региональное отделение ОНФ обращаются бизнесмены и неравнодушные граждане, которые хотят помочь тем, кто будет бороться с коронавирусом. Сегодня в 8-ю больницу, которую перепрофилируют под инфекционный госпиталь, местные предприниматели привезли одноразовую посуду.
Те, кто привык помогать другим, сегодня сами получают помощь. В грузовике – 30 коробок с одноразовой посудой. Она понадобится врачам, которые в случае поступления больных коронавирусом будут находиться в больницах круглосуточно, а также и самим пациентам. Помощь оказал один из тех, кто разгружает коробки. Юрий, директор компании «Полиплекс», которая занимается производством полипропилена. Компания его друга изготавливает из этого материала посуду.
Примерно такие же партии предприниматели собираются на днях отгрузить в 4-ю инфекционную и в Демскую больницы. Они наряду с 8-й будут принимать инфицированных. Последнюю сейчас перепрофилируют. Рабочим нужна еще неделя, чтобы медучреждение было готово принять пациентов.
Работы ведутся и снаружи и внутри больницы. Пришлось прокладывать новой трубопровод, по которому в здание будет доставляться кислород для пациентов. Раньше он был проведен только в реанимацию. Теперь же требование, чтобы были обеспечены как минимум 80 процентов всех койко-мест.
В больнице вместо привычных девяти мест в реанимации обустраивают 22. Переделывают часть операционных. Ждут дополнительной поставки оборудования. А вот это как раз те самые ИВЛ, которых сейчас так не хватает в Европе.
Вот так еще недавно выглядели коридоры 8-й больницы. Поликлиника была заполнена людьми. Тут, например, вели прием гинекологи, а вот тот же кабинет уже сегодня. Теперь это здание превратили в общежитие для врачей. Компания «Уфанет» бесплатно провела высокоскоростной интернет и даже подарила медикам, которые будут здесь жить, два телевизора. Отделять жилые помещения, зеленую зону от красной, где должны находиться пациенты, будет шлюз. Здесь врачи пройдут обработку, избавятся от спецкостюма и примут душ. Находиться в противочумном облачение всю смену крайне тяжело. Более того, врачи будут вынуждены носить памперсы – сходить в туалет будет невозможно. Но никто из коллектива больницы не отказался работать. Согласие дали все.
Больницу перепрофилируют, что называется, всем миром. Ремонт проводят коммунальщики, помогают и сами медики. Откликаются и предприниматели. И сегодня такая помощь жизненно необходима. Ни США, ни Европа, ни Россия, говорит Леонид Рошаль, не были готовы к таким событиям.
Помощь врачам – это вклад каждого в борьбу с вирусом. Это поддержка тех, кто сейчас на передовой тех, кто пытается выстроить барьер перед смертельной опасностью. И даже борцам иногда нужна поддержка.