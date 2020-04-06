«Они нас берегут»: в Уфе предприниматели помогают врачам бороться с коронавирусом

В Уфе предприниматели помогают врачам. В региональное отделение ОНФ обращаются бизнесмены и неравнодушные граждане, которые хотят помочь тем, кто будет бороться с коронавирусом. Сегодня в 8-ю больницу, которую перепрофилируют под инфекционный госпиталь, местные предприниматели привезли одноразовую посуду.

Те, кто привык помогать другим, сегодня сами получают помощь. В грузовике – 30 коробок с одноразовой посудой. Она понадобится врачам, которые в случае поступления больных коронавирусом будут находиться в больницах круглосуточно, а также и самим пациентам. Помощь оказал один из тех, кто разгружает коробки. Юрий, директор компании «Полиплекс», которая занимается производством полипропилена. Компания его друга изготавливает из этого материала посуду.

Меня этой идеей заразил мой товарищ. Он мне позвонил и сказал: вы же занимаетесь полипропиленом, у тебя есть друзья, которые производят посуду. Позвонил товарищу, он за выходные 30 коробок уже сделал. Мне кажется, в тяжелые времена надо помогать государству, людям и врачам. Они нас берегут, мы тоже должны помогать. Юрий Новиков, директор компании «Полиплекс»

Примерно такие же партии предприниматели собираются на днях отгрузить в 4-ю инфекционную и в Демскую больницы. Они наряду с 8-й будут принимать инфицированных. Последнюю сейчас перепрофилируют. Рабочим нужна еще неделя, чтобы медучреждение было готово принять пациентов.

Работы ведутся и снаружи и внутри больницы. Пришлось прокладывать новой трубопровод, по которому в здание будет доставляться кислород для пациентов. Раньше он был проведен только в реанимацию. Теперь же требование, чтобы были обеспечены как минимум 80 процентов всех койко-мест.

В больнице вместо привычных девяти мест в реанимации обустраивают 22. Переделывают часть операционных. Ждут дополнительной поставки оборудования. А вот это как раз те самые ИВЛ, которых сейчас так не хватает в Европе.

Это замещение дыхания больного. Пациенты попадают к нам с дыхательной недостаточностью. Если вовремя не приступить к лечению, то наступит смерть больного. А аппарат поддерживает жизнедеятельность организма во время болезни. Равиль Шарипов, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии больницы №8 Г.Уфы

Вот так еще недавно выглядели коридоры 8-й больницы. Поликлиника была заполнена людьми. Тут, например, вели прием гинекологи, а вот тот же кабинет уже сегодня. Теперь это здание превратили в общежитие для врачей. Компания «Уфанет» бесплатно провела высокоскоростной интернет и даже подарила медикам, которые будут здесь жить, два телевизора. Отделять жилые помещения, зеленую зону от красной, где должны находиться пациенты, будет шлюз. Здесь врачи пройдут обработку, избавятся от спецкостюма и примут душ. Находиться в противочумном облачение всю смену крайне тяжело. Более того, врачи будут вынуждены носить памперсы – сходить в туалет будет невозможно. Но никто из коллектива больницы не отказался работать. Согласие дали все.

Не слышал, что кто-то не хочет работать. Все дружно, все вместе работаем. Мурат Галин, заместитель главного врача больницы №8 г.Уфы

Больницу перепрофилируют, что называется, всем миром. Ремонт проводят коммунальщики, помогают и сами медики. Откликаются и предприниматели. И сегодня такая помощь жизненно необходима. Ни США, ни Европа, ни Россия, говорит Леонид Рошаль, не были готовы к таким событиям.

Врачебное сообщество сегодня героически встало на пути этого вируса. Несмотря на недостаточное укомплектование, свою работу выполняют с честью. Я, конечно, приветствовал бы любую инициативу малого бизнеса, среднего бизнеса, большого. Леонид Рошаль, председатель Национальной медицинской палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ