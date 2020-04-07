Нехватка этого витамина может вызвать усложнение коронавируса

Ирландские учёные выяснили, что витамин D может защищать организм от коронавируса. Дефицит этого витамина ослабляет иммунитет человека и делает его более подверженным заражению COVID-19. Если солнца недостаточно, витамин D можно найти в продуктах питания.

Витамин D играет важную роль в борьбе с респираторными функциями. Помимо этого, насыщение организма витамином позволяет человеку меньше употреблять антибиотики. Следует отметить и то, что витамин D в целом укрепляет иммунитет.

Ирландские учёные доказали, что у людей с дефицитом этого витамина наблюдалась подверженность заражению коронавирусом. Если в вашей местности недостаточно солнца, этот витамин можно получить в продуктах. Специалисты советуют есть яйца, печень, жирную рыбу, молочку и злаки.