В Уфе квартал вокруг РКБ попал под полную дезинфекцию

Этой ночью в Уфе проходит дезинфекция. В первую очередь специалисты работают в квартале вокруг РКБ им. Куватова. Именно здесь накануне умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус.

Жителям прилегающих к РКБ улиц этой ночью было не до шуток. По пустынным дорогам ездили огромные грузовики, которые дезинфицировали местность. Причина тому - инцидент в стенах больницы. Ранее здесь умерла 80-летняя пациентка, которая страдала рядом заболеваний и лежала в больнице почти 2 месяца.

После вскрытия врачи обнаружили у нее коронавирус. Специалисты предполагают, что вирус мог быть занесен в том числе и ее родным сыном. Мужчина по работе часто бывает на гастролях в других городах с концертами, в том числе и близко к очагам инфекции.

Жителей улиц Мингажева, Революционная, Кирова и Кустарная успели предупредить до начала обработки. В подъездах развесили предупреждения - горожанам посоветовали не выходить на улицу. Уже вечером на улицах появились специализированные бригады.