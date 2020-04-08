В Уфе квартал вокруг РКБ попал под полную дезинфекцию

Этой ночью в Уфе проходит дезинфекция. В первую очередь специалисты работают в квартале вокруг РКБ им. Куватова. Именно здесь накануне умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус.
Жителям прилегающих к РКБ улиц этой ночью было не до шуток. По пустынным дорогам ездили огромные грузовики, которые дезинфицировали местность. Причина тому - инцидент в стенах больницы. Ранее здесь умерла 80-летняя пациентка, которая страдала рядом заболеваний и лежала в больнице почти 2 месяца.
После вскрытия врачи обнаружили у нее коронавирус. Специалисты предполагают, что вирус мог быть занесен в том числе и ее родным сыном. Мужчина по работе часто бывает на гастролях в других городах с концертами, в том числе и близко к очагам инфекции.
Жителей улиц Мингажева, Революционная, Кирова и Кустарная успели предупредить до начала обработки. В подъездах развесили предупреждения - горожанам посоветовали не выходить на улицу. Уже вечером на улицах появились специализированные бригады.
Не осталась без внимания и территория самой больницы. Живущие рядом уфимцы насчитали на дорожках внутри РКБ порядка десятка специалистов, которые обрабатывали местность химикатами. Об обработке горожан заранее предупредил Радий Хабиров. Через свои соцсети он попросил уфимцев не беспокоиться и стараться не подходить к технике близко.