Мэр Сибая сообщил о первом случае заражения коронавирусом

В башкирском Сибае зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в своем видеобращении к горожанам сообщил глава администрации Рустем Афзалов. Пока неизвестно, новый ли это случай инфицирования или уже о нем сообщал Минздрав республики .

Известно, что житель Сибая заразился не от торговца мясом из Челябинской области. На данный момент, мужчина госпитализирован и изолирован в мерах безопасности. Все члены его семьи также самоизолировались и у них взяты анализы. Как сообщил мэр Сибая, чувствует себя пациент хорошо.