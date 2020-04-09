В Башкирии пациента с подозрением на коронавирус подключили к аппарату ИВЛ

В центральную больницу Бирска доставили пожилую пару с подозрением на коронавирус. Радик Яфаев, заместитель главы города, сообщает, что проводится дополнительное тест-исследование для подтверждения или опровержения диагноза. 69-летний мужчина находится под аппаратом ИВЛ.

Больница отправлена на карантин. 110 врачей заступили на дежурство и остались в стенах ЦРБ. Проведены все необходимые меры дезинфекции помещения, а также установлен круг лиц, с которыми контактировала пожилая пара.

Состояние женщины удовлетворительное – аппарат ИВЛ ей не требуется. Местные власти ищут возможный источник инфекции. На данный момент у обоих пациентов выявлен диагноз пневмония.