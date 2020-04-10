Где в Башкирии обнаружен коронавирус: полный список городов

За последние сутки в Башкирии значительно выросло количество подтвержденных случаев коронавируса. На данный момент это 40 человек. Редакция bash.news публикует список городов и райцентров Башкирии, где были обнаружены люди с коронавирусом, либо с подозрением на него.

Уже утром 10 апреля стало понятно: количество больных заметно выросло. Еще вчера их было 22 человека, а сегодня - 40. При этом, по словам главы Минздрава Башкирии Максима Забелина, под особым подозрением сейчас 170 врачей и пациентов РКБ им. Куватова. Все они ждут финальные анализы.

Ситуация в мире тем временем оставляет желать лучшего. Если в России только чуть более 10 тысяч подтвержденных случаев, то в США эта цифра стремительно подкатывается к полумиллиону. На втором месте в рейтинге Испания - 148 тысяч человек, а на третьем - Италия - почти 140 тысяч. Мы допускаем, что на данную секунду показатели выросли.

Список городов Башкирии с подтвержденным коронавирусом

В данном случае все пациенты получают своевременное лечение. Они изолированы от цивилизации, врачи следят за их состоянием в режиме 24/7.

Республиканская клиническая инфекционная больница – 16 человек (состояние средней тяжести)

ГКБ Демского района – 3 человека (тяжелое состояние) ;

ЦГБ г.Кумертау – 1 человек (состояние средней тяжести);

ЦГБ г.Сибай – 1 человек (состояние средней тяжести);

Исянгуловская ЦРБ – 1 человек (состояние средней тяжести;

Белебеевская ЦРБ – 1 человек (состояние средней тяжести);

ГБ г.Октябрьский – 1 человек (состояние средней тяжести);

Бирская ЦРБ – 2 человека (состояние средней тяжести)

Еще 7 человек выписались домой, они чувствуют себя хорошо. У 2 человек коронавирус был обнаружен посмертно. На амбулаторном лечении находятся 5 человек: их самочувствие хорошее, но анализы подтвердили коронавирусную инфекцию.

Все города, попавшие в наши списки, можно увидеть на этой карте. Красный вирус - случаи подтверждены, а зеленый - вирус подтвердился лишь в одном из трех анализов, исследования продолжаются.

Список городов Башкирии, где есть подозрение на коронавирус

Редакция bash.news собрала полный список лечебных учреждений республики, где жители региона находятся под подозрением на коронавирус. Отметим: панику разводить не нужно. Подозрение ставится после первого положительного анализа, но такие исследования проводятся трижды. Если все три анализа положительные - диагноз подтвержден.

В общей сложности в больницах республики находится 209 человек, среди которых 12 человек - несовершеннолетние.

Республиканская клиническая инфекционная больница – 105 человек

ГКБ Демского района (Уфа) – 55 человек;

РКБ им Куватова (Уфа) – 2 человека;

БСМП (Уфа) – 1 человек;

Белорецкая больница – 5 человек;

ГБ № 1 г. Октябрьский – 5 человек;

РКИБ г. Стерлитамак – 24 человека;

ЦГБ г. Нефтекамск – 1 человек;

Исянгуловская ЦРБ – 1 человек;

Благовещенская ЦРБ – 1 человек;

ЦГБ г. Сибай – 1 человек;

Белебеевская ЦРБ – 2 человека;

Бирская ЦРБ – 4 человека;

Баймакская ЦРБ – 1 человек;