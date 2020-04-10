В Уфе коммунальщики начали делать многоразовые маски

Коммунальщики Уфы готовы сшить защитные маски для муниципальных организаций столицы республики. Своё производство открыло предприятие Горзеленхоз, в день успевают выполнить партию из 100 масок. Почему сотрудники коммунального предприятия взялись за иголки?

Защиту швеи Горзеленхоза для коллег шили и раньше. Только прежде это была спецодежда. На предприятии свой отдел по производству формы для сотрудников. Теперь каждый работник обеспечен ещё и масками – по 2 в одни руки.

Закладываешь по 2 складочки на этой стороне и 2 складочки на этой. И уже сшивается такой пирожочек. Лариса Джугостранская, швея

В день мастерицы успевают сдать 100 готовых масок. Работа за теми же швейными машинками, поменялись только материалы. Одно из обязательных условий – гипоаллергенные ткани.

Наши маски соответствуют требованиям и санитарным нормам. Изготавливаются из ткани мадаполам. Рамиль Якупов, начальник швейного цеха МБУ Горзеленхоз г. Уфы

Производство масок открылось 2 недели назад. Все сотрудники сейчас обеспечены средствами защиты. Горзеленхоз готов принять заявки на пошив масок для предприятий. Но принципиально только муниципальных. По словам начальства, производство в швейном цехе налажено практически безотходное.