В Башкирии рассказали, как правильно хоронить умершего человека с коронавирусом

В Башкирии вновь напомнили, как правильно хоронить умершего с диагнозом Covid-19. Вопрос, который волнует многих жителей республики, озвучили на брифинге в Минздраве РБ. По словам специалистов, родственникам не нужно проводить пышные похоронные процессии и приглашать на прощание много людей.

На сами похороны прощающемся следует надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Не нужно беспокоиться о том, что мертвый человек является переносчиком болезни. Как объяснила главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» Анна Казак, вирус не может существовать вне клетки. К тому же, тело усопшего подготовят по всем правилам безопасности.

«Умерший человек не является источником распространения коронавируса, он не выделяет вирус. Однако не надо забывать о том, что родственникам не следует приглашать на похороны много людей. При этом нужно соблюдать дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами защиты» Анна Казак, главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии РБ»

Также в Минздраве разъяснили, как хоронить человека по мусульманским традициям. Дело в том, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал хоронить усопшего в закрытом гробу, в исламе же человека предают земле одетыми в простую рубаху и окутанными в несколько полотняных кусков. Специалисты рассказали, что последователям мусульманских традиций можно не нарушать обряд и хоронить человека без гроба.