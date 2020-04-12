В Башкирии рассказали, как правильно хоронить умершего человека с коронавирусом

В Башкирии вновь напомнили, как правильно хоронить умершего с диагнозом Covid-19. Вопрос, который волнует многих жителей республики, озвучили на брифинге в Минздраве РБ. По словам специалистов, родственникам не нужно проводить пышные похоронные процессии и приглашать на прощание много людей.
На сами похороны прощающемся следует надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Не нужно беспокоиться о том, что мертвый человек является переносчиком болезни. Как объяснила главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии РБ» Анна Казак, вирус не может существовать вне клетки. К тому же, тело усопшего подготовят по всем правилам безопасности.
Также в Минздраве разъяснили, как хоронить человека по мусульманским традициям. Дело в том, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал хоронить усопшего в закрытом гробу, в исламе же человека предают земле одетыми в простую рубаху и окутанными в несколько полотняных кусков. Специалисты рассказали, что последователям мусульманских традиций можно не нарушать обряд и хоронить человека без гроба.
Напомним, в республике зафиксирован только один случай гибели человека от коронавируса. На 12 апреля в Башкирии зарегистрировано 84 случая заражения Covid-19.