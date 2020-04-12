Появился обновленный список городов Башкирии с коронавирусом

В Минздраве Башкирии предоставили обновленный список городов, в которых зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день статистика говорит, что за сутки заболевших стало больше на 18 человек. Пациенты с Covid-19 находятся на лечении в разных больницах республики.

Так, в инфекционной больнице лечение получают 31 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Еще 11 человек находятся в закрытой на карантин РКБ им. Куватова.

В городской больнице Демского района получают лечение 6 человек, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое. В больницах города Дюртюли, Сибай, Кумертау, Октябрьский и Исянгуловской ЦРБ под наблюдением врачей находятся по одному человеку. Новые случаи заражения зафиксированы и в Стерлитамаке: два пациента средней тяжести получают лечение в городской «инфекционке». Три пациента находятся в Бирске, четыре – в Белебее.

Отмечается, что на амбулаторном лечении находятся 13 человек, у них не обнаружены признаки заболевания, однако диагноз подтвердился. Все они находятся под наблюдением специалистов.

«С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 236 человек, из них 11 несовершеннолетних. За прошедшие сутки с подозрением на КОВИД-19: взято на учет – 18 человек, снято с учета – 0 человек» Максим Забелин, министр здравоохранения РБ

Далее публикуем список больниц, в которых находятся пациенты с подозрением на короновирусную инфекцию:

В Республиканской клинической инфекционной больнице – 115 человек;

ГКБ Демского района – 60 человек;

РКБ им Куватова – 16;

РКПБ – 1;

БСМП – 1;

ГКБ №8 – 1;

Белорецкая больница – 5;

ГБ № 1 Октябрьский – 4;

РКИБ г.Стерлитамак – 23;

ЦГБ Нефтекамск – 1;

Исянгуловская ЦРБ – 1;

Благовещенская ЦРБ – 1;

ЦГБ Сибай – 1;

Бирская ЦРБ – 3;

Баймакская ЦРБ – 1;