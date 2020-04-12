Появился обновленный список городов Башкирии с коронавирусом

В Минздраве Башкирии предоставили обновленный список городов, в которых зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день статистика говорит, что за сутки заболевших стало больше на 18 человек. Пациенты с Covid-19 находятся на лечении в разных больницах республики.
Так, в инфекционной больнице лечение получают 31 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Еще 11 человек находятся в закрытой на карантин РКБ им. Куватова.
В городской больнице Демского района получают лечение 6 человек, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое. В больницах города Дюртюли, Сибай, Кумертау, Октябрьский и Исянгуловской ЦРБ под наблюдением врачей находятся по одному человеку. Новые случаи заражения зафиксированы и в Стерлитамаке: два пациента средней тяжести получают лечение в городской «инфекционке». Три пациента находятся в Бирске, четыре – в Белебее.
Отмечается, что на амбулаторном лечении находятся 13 человек, у них не обнаружены признаки заболевания, однако диагноз подтвердился. Все они находятся под наблюдением специалистов.
Далее публикуем список больниц, в которых находятся пациенты с подозрением на короновирусную инфекцию:
В Республиканской клинической инфекционной больнице – 115 человек;
ГКБ Демского района – 60 человек;
РКБ им Куватова – 16;
РКПБ – 1;
БСМП – 1;
ГКБ №8 – 1;
Белорецкая больница – 5;
ГБ № 1 Октябрьский – 4;
РКИБ г.Стерлитамак – 23;
ЦГБ Нефтекамск – 1;
Исянгуловская ЦРБ – 1;
Благовещенская ЦРБ – 1;
ЦГБ Сибай – 1;
Бирская ЦРБ – 3;
Баймакская ЦРБ – 1;
Дюртюлинская ЦРБ – 1.