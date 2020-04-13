В ВОЗ рассказали, когда маски опасны для людей

В РФ все еще продолжается пандемия COVID-19. Оказалось, что использование масок может повысить риск заражения коронавирусом, если игнорировать другие меры профилактики. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции.
Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России
Эксперт отметила, что здоровым людям также следует носить маски. При этом нужно соблюдать некоторые условия. Мелита Вуйнович подчеркнула, дистанция лучше защищает от заражения.
Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска.
Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России
Мелита Вуйнович заострила внимание на нехватке масок. Она заявила о необходимости обеспечения масками всех врачей.