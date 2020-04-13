В России рассказали о жизни после отмены режима самоизоляции

После отмены режима самоизоляции не стоит ждать резкого перехода к обычной жизни. Говорить о ситуации можно будет только через два инкубационных периода. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альштейн.

Снятие режима самоизоляции не может случиться в одночасье. Стране потребуется период, чтобы окончательно встать на ноги. Нужно будет проводить диагностику, а для некоторых групп людей режим самоизоляции может продлиться ещё дольше..