В Роскачестве рассказали об энтеробактериях в туалетной бумаге

Роскачество провело повторную проверку туалетной бумаги. В продукции одной из марок были обнаружены энтеробактерии. Эксперты рассказали, каким образом они могли туда попасть.

Эксперты из Роскачества повторно исследовали туалетную бумагу семи самых популярных марок. Две марки подтвердили высокое качество, а продукция двух других марок стала хуже. Кроме этого, недостатки с прошлого исследования остались те же самые, сказали в ведомстве.

В маркировке не был указан размер рулона, а сама бумага не соответствует требованиям. Это касается комфорта в использовании и скорости растворения в воде. Кроме этого, на этот раз в туалетной бумаге были обнаружены энтеробактерии. Это большое семейство бактерий, включающее в себя такие известные патогены как: сальмонелла, кишечная палочка, чумная палочка и т.д. Факт нахождения этих бактерий в туалетной бумаге является прямым нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

Специалисты рассказали о нескольких вариантах, как бактерии могли попасть в туалетную бумагу. Это могло произойти на производстве – во время контакта грязными руками с рулоном бумаги перед его упаковкой. Также энтеробактерии могут попасть туда через мелкие отверстия на бумаге вместе с пылью и другими загрязнениями.