«Как не попасть в сети мошенников в период самоизоляции»: рекомендации для жителей Башкирии

В Сети все чаще появляются новые схемы мошенничества, распространяются слухи и доводы, а также нечестные люди не брезгуют обманывать пенсионеров в условиях режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Мы собрали для вас топ-5 самых распространенных фейков, которыми пользуются мошенники, чтобы нажиться на доверчивых жителях Башкирии. Читайте в нашем материале, как не стать жертвой воришек.

Фейк №1

В период режима самоизоляции власти Башкирии обязали управляющие компании и ТСЖ проводить дезинфекцию подъездов. Это и неудивительно, ведь лестничные пролеты, лифты и входные двери - одни из самых грязных мест в домах. Этой ситуацией сразу же воспользовались и мошенники. Якобы представители УК стучатся в дверь и предлагают провести дезинфекцию квартиры, конечно, же за счет жильца. Не ведитесь на такое: нет никаких правовых документов, обязывающих проводить дезинфекцию квартир. К тому же, санитарную обработку управляющая компания делает за свой счет. Никаких лишних денег вы за это не должны.

Фейк №2

Мы понимаем, что многие хотели бы сделать себе спасительную вакцину от коронавируса и продолжить жить, как прежде. Однако ученые еще не разработали прививку от новой коронавирусной инфекции. А тот, кто предлагаем вам ее сделать, несомненно мошенник, не верьте ему.

Фейк №3

Один из самых свежих способов мошенничества - это сообщение на телефон о том, что вы якобы нарушили режим самоизоляции и теперь обязаны заплатить штраф в 4 тысячи рублей. Мошенники ссылаются для большего эффекта на статью административного кодекса и сообщают, что ваша геолокация отслеживается. Запомните, такие СМС - это обман. Штраф могут выписать только сотрудники правоохранительных органов, которые проводят специальные рейды и патрулирование территорий. Вам тем более не о чем беспокоиться, если вы сидите дома и не нарушаете режим самоизоляции.

Фейк №4

Вам на телефон приходит сообщение о том, что вам положены выплаты в связи с эпидемиологической ситуации в стране. Все, что нужно сделать, это всего лишь указать свои данные, номер карты и код на обороте. Мошенники обещают, что пришлют вам код для подтверждения платежа, но, на самом деле, вы уже остались без денег.

Во-первых, возьмите себе за правило держать в тайне данные о вашей банковской карте. Во-вторых, любые льготы и пособия, которые положены, будут продлены автоматически, никаких лишних бумаг, данных или хождений по инстанциям не нужно.

Фейк №5