Врачи: вылечившиеся от коронавируса могут заражать окружающих

Переболевшие коронавирусом люди могут оставаться опасными для окружающих. Вылечившийся может в течение месяца заражать окружающих. Об этом рассказал Александр Семенов - заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Чем дольше человек болеет коронавирусом, тем дольше он выделяет вирус, тем самым заражая других людей. Пациенты в тяжёлом состоянии могут выделять COVID-19 в течение пяти недель после лечения. Сам Александр Семенов сейчас находится в Италии – он помогает итальянским врачам в борьбе с эпидемией.