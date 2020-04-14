Швейные фабрики Уфы шьют защитные костюмы и маски

Аврал вместо простоя. Госзаказ на пошив сертифицированных противочумных костюмов и многоразовых масок позволил предприятиям лёгкой промышленности Башкортостана перепрофилировать производство и увеличить штат сотрудников. Фабрики готовы выйти на круглосуточный режим работы в три смены, чтобы покрыть потребность жителей республики на средства индивидуальной защиты.

Уфимская трикотажная фабрика – одно из старейших предприятий республики. В годы Великой Отечественной войны здесь шили портянки для солдат. До вспышки коронавируса местная продукция пользовалась спросом не только в России, но и в Европе и США. Сейчас профессиональное оборудование стоимостью в десятки миллионов рублей простаивает, однако работа кипит. Фабрика ежедневно выпускает более 7 тысяч многоразовых масок и 200 сертифицированных противочумных костюмов.

Ещё пару месяцев назад женские платья, деловые костюмы от «Трикотажницы» заказывали клиентки по всей стране. Модели, разработанные собственными дизайнерами, профессиональный пошив и строгий контроль качества. Новые коллекции разлетались в один миг. Теперь фасон у всей линии одежды одинаков, а продукция только для жителей республики. Спецкомбинезоны и многоразовые маски кроят и шьют абсолютно все: экономисты, программисты и даже водители.

Мы переквалифицировали своих работников, вязальщиц, утюжильщиц, кто занимался на ВТО – все стали шить. Римма Сафина, директор по производству ООО «Трикотажница»

Нужно было поднять оборудование, всё перестроить, наладить технологические процессы, потому что на самом деле то, чем мы занимались, очень сильно отличается от того, что мы делаем сейчас. Зухра Исмагилова, основатель ООО «Трикотажница»

Новая летняя коллекция 2020 года так и осталась недошитой в компании MADYART. Без продукции остались 25 фирменных салонов в российских городах-миллионниках. Вместо модных брендовых платьев на поток и здесь поставлено производство противочумных костюмов. 20 километров замков, 30 километров резинок – почти десять тысяч комбинезонов произведено и отправлено в медучреждения и предприятия с конца марта.

Готовые изделия утюжила, отпаривала, чтобы отправить их в магазин. Вешала на плечики, застёгивала. А сейчас вот так работаем. Переквалифицировались. Татьяна Богомолова, термоотделочница компании MADYART

Владельцы фабрик и предприятий отмечают слаженную работу Торгово-промышленной палаты республики и башкирского Минпромторга. За короткие сроки удалось выстроить грамотную логистику доставки сырья для масок и спецкостюмов. И это в условиях сильного дефицита по всей стране.

Когда нам предоставляется ткань и мы не тратим свои средства не ее закупку и хранение, это здорово смягчает сегодняшнюю ситуацию. Игорь Черненко, совладелец группы компаний MADYART

Производство многоразовых масок и противочумных костюмов не так рентабельно, как пошив модных платьев или спецодежды, говорят предприниматели. Раньше ежемесячная прибыль исчислялась миллионами рублей. Но на фоне массовых сокращений госзаказ позволил предприятиям не только избежать закрытия, фабрики смогли увеличить штат своих работников.

Мы готовы принять специалистов, имеющих навыки шитья. Именно на пошив масок и комбинезонов, так как операция не сложная. Мария Кашанская, директор по производству ООО «Уралпром-маркет»