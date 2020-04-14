«Лопух кушали, попрошайничали»: истории ветеранов тыла из Башкирии

24 дня до Победы. Мы продолжаем вспоминать тех, кто приближал этот праздник, кто сражался в боях и помогал в тылу. Героями сегодняшнего сюжета стали ветераны тыла.

Несмотря на возраст, Гадиля Аминева из села Исякаево продолжает заниматься рукоделием. Шьет, вяжет, вышивает. Когда началась война, ей было всего 10 лет. Наряду со взрослыми она работала в колхозе, смотрела за скотом. Затем на нее возложили обязанность по уходу и обучению специально отобранных лошадей для фронта

Сеном лошадей кормили, которые уходят на фронт. Сами на сенокос ходили, пшеницу таскали. Мамы урожай собирали. Гадиля Аминева, ветеран тыла

Фарида Аллабердина живет в деревне Ибраево. Ее детство также пришлось на военное время. Она помогала матери вырастить четырех маленьких детей. Работала в поле. До сих пор с дрожью вспоминает голод во время роковых 40-х.

Лопух кушали, попрошайничали. Чего только не видела. Главное, чтобы сейчас войны не было. Фарида Аллабердина, ветеран тыла

У Зайтуны Мухаметзяновой война также забрала детство. Когда отцы и дедушки, держа в руках оружие, сражались за победу, они защищали страну в тылу, рассказывает женщина.

У нас в деревне Макарово промышленная артель была. Мы учились в школе, после учебы нас отправляли чистить пруд. Еды не было, хлеб давали по карточкам. Одна буханка хлеба доставалась на всю большую семью. Зайтуна Мухаметзянова, ветеран тыла