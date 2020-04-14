«Лопух кушали, попрошайничали»: истории ветеранов тыла из Башкирии

24 дня до Победы. Мы продолжаем вспоминать тех, кто приближал этот праздник, кто сражался в боях и помогал в тылу. Героями сегодняшнего сюжета стали ветераны тыла.
Несмотря на возраст, Гадиля Аминева из села Исякаево продолжает заниматься рукоделием. Шьет, вяжет, вышивает. Когда началась война, ей было всего 10 лет. Наряду со взрослыми она работала в колхозе, смотрела за скотом. Затем на нее возложили обязанность по уходу и обучению специально отобранных лошадей для фронта
Фарида Аллабердина живет в деревне Ибраево. Ее детство также пришлось на военное время. Она помогала матери вырастить четырех маленьких детей. Работала в поле. До сих пор с дрожью вспоминает голод во время роковых 40-х.
У Зайтуны Мухаметзяновой война также забрала детство. Когда отцы и дедушки, держа в руках оружие, сражались за победу, они защищали страну в тылу, рассказывает женщина.
Во время Великой Отечественной войны больше половины всех рабочих на заводах и предприятиях были женщины. Тяжелый труд сельского хозяйства и заботы о детях лег на их хрупкие плечи, но, несмотря на это, они прошли этот тернистый путь до победы.