В клинике БГМУ готовятся к первым пациентам с СOVID-19

Терапевтический корпус клиники БГМУ перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом. В реанимации уже установили 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первые пациенты с СOVID-19 поступят в медицинское учреждение уже завтра, 16 апреля.
Сейчас палаты оснащают всем необходимым для приема больных. Госпиталь будет рассчитан на 100 мест. Врачи будут работать бригадами. Весь медперсонал на две недели изолируется вместе с пациентами. По окончании смены для всех предусмотрен обязательный двухнедельный домашний карантин.
В госпитале СOVID-19 создали все необходимые условия для проживания медицинского персонала. Общежитие расположено на вторых и третьих этажах. Есть все: комнаты для отдыха, тренажерный зал и аудитории для занятий студентов. Они тоже будут работать наравне с профессионалами. Но учебу никто не отменял.