В клинике БГМУ готовятся к первым пациентам с СOVID-19

Терапевтический корпус клиники БГМУ перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом. В реанимации уже установили 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первые пациенты с СOVID-19 поступят в медицинское учреждение уже завтра, 16 апреля.

Сейчас палаты оснащают всем необходимым для приема больных. Госпиталь будет рассчитан на 100 мест. Врачи будут работать бригадами. Весь медперсонал на две недели изолируется вместе с пациентами. По окончании смены для всех предусмотрен обязательный двухнедельный домашний карантин.