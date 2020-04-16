В Башкирии режим самоизоляции продлили до мая

В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики сегодня, 16 апреля. Предварительно, карантинные меры продлены до мая.
Вместе с тем Радий Хабиров ужесточил и некоторые меры, призванные обеспечить режим самоизоляции. Так, например, для выхода на работу и передвижению по городу понадобится специальный пропуск: обычная справка с места работы теперь будет считаться недействительной. Автолюбителей тоже коснутся ограничительные меры. С 20 апреля вступают в силу новые правила, согласно которым можно передвигаться на машине только два раза в неделю. Ранее можно было ездить по неотложным делам раз в сутки.
Также Радий Хабиров поручил организовать серьёзные защитные меры в автобусах, троллейбусах, трамваях и даже такси. Теперь в салоне пассажирского транспорта можно находиться только в масках и перчатках. Мера касается как водителей, так и пассажиров.