Какие болезни в России чаще всего приводят к смерти

Специалисты изучили, какие болезни оказываются самыми смертельными для жителей России. Выяснилось, что это болезни кровеносной системы и онокология. Эксперты также пришли к выводу, что умирают россияне чаще всего именно от болезней.

Исследования показали, что в России умирают чаще всего от различных недугов. Самые распространённые среди них – это онкология и болезни кровеносной системы. Данные на 2019 год говорят, что от болезней умерло 1, 67 миллион человек. От болезней сердца, гипертонии и других болезней кровеносной системы умерло 50 %. 18 % умерших приходится на онкологические заболевания.