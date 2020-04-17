В Башкирии стартует флешмоб #вместеПротивКовид

#ВместеПротивКовид. Флэшмоб под таким хэштегом запускается в Сети. Акция призвана поддержать людей в изоляции, пациентов и врачей. Проект – творческий.

Видео со словами поддержки и музыкальные ролики могут записать не только певцы и артисты, но и просто неравнодушные люди. Флэшмоб организован телеканалом БСТ, Администрацией Главы республики, Башкирским государственным театром оперы и балета, Русским драмтеатром и Башкирской государственной филармонией.