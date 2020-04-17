#ПомогиУчитьсяДома: в Башкирии объявлен сбор гаджетов для школьников

Школьников из нуждающихся семей в Башкортостане обеспечат техникой для дистанционного образования. В рамках программы «Помоги учиться дома» региональное отделение «Единой России» объявило о сборе компьютеров, планшетов и роутеров. Сегодня состоялось вручение первых гаджетов нуждающимся.

По данным Министерства образования и науки республики, на старте дистанционного обучения в Башкортостане насчитывалось более 12 тысяч школьников, которые не могли учиться в онлайн-формате. С каждым днем эта статистика меняется. На сегодня это порядка семи тысяч детей, у которых нет доступа к интернету, плохая скорость передачи данных либо вообще нет компьютера, планшета и телефона.

В первую очередь мы отобрали многодетные, малообеспеченные семьи. И первоочередно это выпускники 11 классов, их более 90. Следующая категория – это девятиклассники-выпускники.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Сын у меня учится в 9 классе, у него в этом году экзамен. Он очень начал огорчаться, что запускает учебу. Так как у нас не было компьютера, у нас давно еще сломался, отремонтировать не успели, нам в бумажном варианте приносили.

Фанира Даутова, жительница г. Уфы

Одним из первых к акции подключился Башкирский педагогический университет. Ректор вуза сегодня передал для нуждающихся 10 ноутбуков. Не остались в стороне и журналисты нашей телерадиокомпании «Башкортостан» и всего медиахолдинга «Башинформ». Любой желающий может принять участие в проекте «Помоги учиться дома». Сбор б/у техники в исправном состоянии и новых гаджетов осуществляется по двум адресам в Уфе: Достоевского, 73, и Коммунистическая, 39.

У нас здесь, так будем говорить, центр управления полетами – общественная приемная. Мы получаем заявки от нуждающихся, от Министерства образования. Минобр в свою очередь запрашивает списки нуждающихся от районных управлений образования, которые на местах там собирали потребности каждой семьи в конкретной школе.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Сегодня кому-то вот эта техника, которая у вас пылится, нужнее, важнее. Поэтому давайте вместе соберемся и вместе поможем нашим детям получить нормальное образование, потому что какое качество образования мы им предоставим сегодня, такой республика у нас будет в будущем.

Рустам Зарафутдинов, директор телерадиокомпании «Башкортостан»