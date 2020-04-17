ПомогиУчитьсяДома: в Башкирии объявлен сбор гаджетов для школьников

Сын у меня учится в 9 классе, у него в этом году экзамен. Он очень начал огорчаться, что запускает учебу. Так как у нас не было компьютера, у нас давно еще сломался, отремонтировать не успели, нам в бумажном варианте приносили.

Фанира Даутова, жительница г. Уфы