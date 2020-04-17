ПомогиУчитьсяДома: в Башкирии объявлен сбор гаджетов для школьников

Школьников из нуждающихся семей в Башкортостане обеспечат техникой для дистанционного образования. В рамках программы «Помоги учиться дома» региональное отделение «Единой России» объявило о сборе компьютеров, планшетов и роутеров. Сегодня состоялось вручение первых гаджетов нуждающимся.
По данным Министерства образования и науки республики, на старте дистанционного обучения в Башкортостане насчитывалось более 12 тысяч школьников, которые не могли учиться в онлайн-формате. С каждым днем эта статистика меняется. На сегодня это порядка семи тысяч детей, у которых нет доступа к интернету, плохая скорость передачи данных либо вообще нет компьютера, планшета и телефона.
Одним из первых к акции подключился Башкирский педагогический университет. Ректор вуза сегодня передал для нуждающихся 10 ноутбуков. Не остались в стороне и журналисты нашей телерадиокомпании «Башкортостан» и всего медиахолдинга «Башинформ». Любой желающий может принять участие в проекте «Помоги учиться дома». Сбор б/у техники в исправном состоянии и новых гаджетов осуществляется по двум адресам в Уфе: Достоевского, 73, и Коммунистическая, 39.