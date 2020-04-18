Медики Уфы будут обмениваться опытом с немецкими врачами в лечении коронавируса

Врачи клиники Башкирского медуниверситета будут обмениваться опытом с немецкими коллегами в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В БГМУ прошла видеоконференция с участием ведущих специалистов университета Регенсбурга. Германия уже близка к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В перерыве между работой профессор Майкл Павлик по видеосвязи знакомит башкирских коллег с ситуацией в его больнице. Сейчас он находится в самом очаге. В клинике университета Регенсбурга проходят лечение около ста пациентов с коронавирусной инфекцией.

Мы постоянно следим за уровнем насыщения крови кислородом у пациентов. Если она падает меньше 92 процентов, начинаем интубировать. Не дожидаемся, пока человеку станет плохо. Майкл Павлик, профессор клиники университета Регенсбурга /Германия/

Ценные советы по оказанию медицинской помощи тем, у кого диагностирован COVID-19. Германия уже близка к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, и у немецких врачей сформировался опыт в лечении пациентов.

Это образовательный семинар для наших докторов, для наших врачей, которые тоже начинают включаться в лечение данной категории больных. У них уже есть отработки. Германия уже месяц работает месяц в системе интенсивного противодействия коронавирусу. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета