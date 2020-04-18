Медики Уфы будут обмениваться опытом с немецкими врачами в лечении коронавируса

Врачи клиники Башкирского медуниверситета будут обмениваться опытом с немецкими коллегами в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В БГМУ прошла видеоконференция с участием ведущих специалистов университета Регенсбурга. Германия уже близка к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В перерыве между работой профессор Майкл Павлик по видеосвязи знакомит башкирских коллег с ситуацией в его больнице. Сейчас он находится в самом очаге. В клинике университета Регенсбурга проходят лечение около ста пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ценные советы по оказанию медицинской помощи тем, у кого диагностирован COVID-19. Германия уже близка к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, и у немецких врачей сформировался опыт в лечении пациентов.
К видеоконференции подключились вузы-партнеры БГМУ. Это университеты Хейдельберга, Мюнхена и Регенсбурга. На прямой связи были и врачи клиники БГМУ. Там сейчас развернуто 140 коек для пациентов с диагнозом COVID-19. Под это выделили целый терапевтический корпус с отделением интенсивной терапии для тяжелых больных. Первых пациентов клиника приняла 16 апреля.