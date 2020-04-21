«Ну выпила, ну бывает»: в Башкирии молодая мать устроила пьяный дебош в такси

Свидетелями необычного инцидента стали жители Стерлитамака. Молодая мать устроила в такси пьяный дебош, обвинив водителя в попытке изнасилования. Водитель заснял все происходящее на видео.
В Стерлитамаке разгорается скандал вокруг Лилии К., которую накануне снял на видео местный таксист. Девушка была в неадекватном состоянии. Она предъявила мужчине претензию за то, что тот привез ее не туда, куда ей было нужно. Таксисту стало ясно, что предстоит долгий разговор, после чего он покинул автомобиль и начал снимать все на камеру телефона.
Сначала женщина устроила истерику, потом начала угрожать съемкой на камеру, встроенную в шапку. Она постоянно повторяла, что таксист привез ее не туда, называла другой адрес. В конце разговора девушка обвинила извозчика в желании ее изнасиловать. Лилия отметила, что мужчина хотел ее изнасиловать минувшей ночью несмотря на то, что с водителем они познакомились только полчаса назад.
На этом, казалось бы, все могло закончиться. Но ролик с участием жительницы Стерлитамака все-таки появился в социальных сетях. Девушку сразу узнали: большое количество женщин ходит к ней наращивать брови и ресницы. Многие встали на ее защиту, мол, Лилия могла почувствовать себя плохо, это не алкоголь.
Вскоре и сама героиня видео записала свое обращение. Она решила не скрывать обстоятельства произошедшего и честно призналась - в тот день действительно перебрала с алкоголем.
История, которую Лилия старательно пыталась рассказать таксисту, выглядела так. В тот день она решила выбрать из числа подписчиков молодую мать, которая оказалась в трудной ситуации, и навестить ее, чтобы дать несколько советов. Дружеский визит превратился в пьяную посиделку. Лилия честно заявила, что выпила только баллон пива.
Девушка также добавила, что на данный момент пока не работает. Но подчеркнула, что ее клиенты уже звонят ей и подбадривают. По словам Лилии, ее аудитория не собирается менять мастера из-за такого пустяка.