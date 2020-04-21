«Ну выпила, ну бывает»: в Башкирии молодая мать устроила пьяный дебош в такси

Свидетелями необычного инцидента стали жители Стерлитамака. Молодая мать устроила в такси пьяный дебош, обвинив водителя в попытке изнасилования. Водитель заснял все происходящее на видео. 

В Стерлитамаке разгорается скандал вокруг Лилии К., которую накануне снял на видео местный таксист. Девушка была в неадекватном состоянии. Она предъявила мужчине претензию за то, что тот привез ее не туда, куда ей было нужно. Таксисту стало ясно, что предстоит долгий разговор, после чего он покинул автомобиль и начал снимать все на камеру телефона. 

Сначала женщина устроила истерику, потом начала угрожать съемкой на камеру, встроенную в шапку. Она постоянно повторяла, что таксист привез ее не туда, называла другой адрес. В конце разговора девушка обвинила извозчика в желании ее изнасиловать. Лилия отметила, что мужчина хотел ее изнасиловать минувшей ночью несмотря на то, что с водителем они познакомились только полчаса назад. 

На этом, казалось бы, все могло закончиться. Но ролик с участием жительницы Стерлитамака все-таки появился в социальных сетях. Девушку сразу узнали: большое количество женщин ходит к ней наращивать брови и ресницы. Многие встали на ее защиту, мол, Лилия могла почувствовать себя плохо, это не алкоголь. 

Вскоре и сама героиня видео записала свое обращение. Она решила не скрывать обстоятельства произошедшего и честно призналась - в тот день действительно перебрала с алкоголем. 

История, которую Лилия старательно пыталась рассказать таксисту, выглядела так. В тот день она решила выбрать из числа подписчиков молодую мать, которая оказалась в трудной ситуации, и навестить ее, чтобы дать несколько советов. Дружеский визит превратился в пьяную посиделку. Лилия честно заявила, что выпила только баллон пива. 

На днях я много мам искала, кому сделать помощь. Выбрала маму, одинокая, с ребенком. Сегодня звонила ей, спрашивала “как я от тебя уехала”. Да, мы с ней посидели, я не спорю. Она говорит, что вызвала такси, посадила туда, проводила, и я уехала. Но потом… почему водитель так поступил? Почему так "постягался" надо мной? Ну выпила. Девочки! Мы же когда, мамы, выпьем, часто на такси приезжаем. Ну бывает такое!

Лилия К., героиня видеоролика из Стерлитамака

Девушка также добавила, что на данный момент пока не работает. Но подчеркнула, что ее клиенты уже звонят ей и подбадривают. По словам Лилии, ее аудитория не собирается менять мастера из-за такого пустяка.