«Боремся дальше»: Врач из Уфы о больных коронавирусом и долгих сменах

Они называют себя «коронавты»: слово образовали по аналогии с «космонавтами». Защитные костюмы ли, похожие на скафандры, или вирус, который забирает возможность дышать, как забирает его космическое пространство, натолкнули врачей на такую идею, неизвестно. Медики клиники БГМУ долгими сменами борются за жизнь больных Covid-19, они радуются маленьким победам и воспринимают смерть пациента с коронавирусом, как личную трагедию.
О жизни медиков клиники БГМУ в социальных сетях рассказывает врач-реаниматолог Евгений Сырчин. На своей странице в Facebook он выложил фотографии, на которые невозможно смотреть равнодушным взглядом. На одной из них изображена врач, которая от усталости прилегла на кушетку, на второй – санитар, у которого остались глубокие следы от маски. Медики говорят, она впивается в кожу и оставляет мозоли.
Евгений Сырчин не забывает рассказывать и о лечение пациентов. По состоянию на 20 апреля, в больнице находятся 8 человек, состояние одного из них тяжелое, пятеро подключены к аппарату ИВЛ. Реаниматолог говорит, что «коронавты» сражаются за каждого, но болезнь и возраст пациентов пока выигрывают.
Врач пишет, что с каждым днем все легче входить в бешенный ритм. По его словам, уже наметилась тенденция к спокойной работе.
В конце своей речи Евгений поблагодарил всех за помощь и поддержку. Он пожелал всем жителям Башкирии здоровья и благополучия.
Напомним, в Башкирии зафиксировано 349 случаев заражения коронавирусом. 14 человек стали жертвами болезни. Удалось вылечиться 20 пациентам.