«Боремся дальше»: Врач из Уфы о больных коронавирусом и долгих сменах

Они называют себя «коронавты»: слово образовали по аналогии с «космонавтами». Защитные костюмы ли, похожие на скафандры, или вирус, который забирает возможность дышать, как забирает его космическое пространство, натолкнули врачей на такую идею, неизвестно. Медики клиники БГМУ долгими сменами борются за жизнь больных Covid-19, они радуются маленьким победам и воспринимают смерть пациента с коронавирусом, как личную трагедию.

О жизни медиков клиники БГМУ в социальных сетях рассказывает врач-реаниматолог Евгений Сырчин. На своей странице в Facebook он выложил фотографии, на которые невозможно смотреть равнодушным взглядом. На одной из них изображена врач, которая от усталости прилегла на кушетку, на второй – санитар, у которого остались глубокие следы от маски. Медики говорят, она впивается в кожу и оставляет мозоли.

Евгений Сырчин не забывает рассказывать и о лечение пациентов. По состоянию на 20 апреля, в больнице находятся 8 человек, состояние одного из них тяжелое, пятеро подключены к аппарату ИВЛ. Реаниматолог говорит, что «коронавты» сражаются за каждого, но болезнь и возраст пациентов пока выигрывают.

«Боремся дальше, но очень мешает в выздоровлении сопутствующая патология. Остальные пациенты, находящиеся на ИВЛ с положительной динамикой, им отключили седацию. Режимы вентиляции пока остаются жесткими, но параметры поддержки очень медленно снижают». Евгений Сырчин, врач-реаниматолог клиники БГМУ

Врач пишет, что с каждым днем все легче входить в бешенный ритм. По его словам, уже наметилась тенденция к спокойной работе.

«Да, в «красной зоне» очень тяжело, но ребята знают, что все необходимое есть или будет ближайшее время». Евгений Сырчин, врач-реаниматолог клиники БГМУ

В конце своей речи Евгений поблагодарил всех за помощь и поддержку. Он пожелал всем жителям Башкирии здоровья и благополучия.

«Спасибо и вам, кто поддерживает и помогает! Без вас «коронавтам» было бы тяжелее, гораздо тяжелее. Любое слово, сказанное в поддержку «коронавтов» придает им силы и уверенность. А мне, когда я вижу, как они улыбаются после тяжелой смены, энергию» Евгений Сырчин, врач-реаниматолог клиники БГМУ