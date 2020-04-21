Режиссёр сериала «Кулагин и партнёры» умер от коронавируса

Режиссёр Иван Щеголев умер от COVID-19. Врачи бились за его жизнь с 10 апреля. О смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографов.
От коронавируса умер Иван Щеголев – российский режиссёр. Состояние Щеголева в последние дни было тяжёлым, сообщают его близкие. За свою жизнь он работал над многими проектами.
Иван Щеголев является режиссёром таких проектов, как «Кулагин и партнеры», «Американский дедушка», «Морозова», «Американский дедушка», «Кошмар на улице Цветочная» и многие другие. Родился в семье артистов. Режиссёр умер в возрасте 59 лет.