Ученые рассказали, как коронавирус влияет на организм курильщиков

Сейчас в мире складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Стало известно, как коронавирусная инфекция влияет на организм курильщиков. Об этом сообщает журнал MedicalXpress.
В ходе исследования использовались данные ученых из Китая. Оказалось, что многих из курящих больных коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ. В результате часть пациентов скончалась.
Со слов хирурга, курение сгущает слизистую оболочку легких. Он подчеркнул, что риск осложнений увеличивают и электронные сигареты.
Фото: Интернет.