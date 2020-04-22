Ученые рассказали, как коронавирус влияет на организм курильщиков

Сейчас в мире складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Стало известно, как коронавирусная инфекция влияет на организм курильщиков. Об этом сообщает журнал MedicalXpress.

В ходе исследования использовались данные ученых из Китая. Оказалось, что многих из курящих больных коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ. В результате часть пациентов скончалась.

Поскольку COVID-19 — это вирус, который в первую очередь атакует легкие, — все, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются. Известно, что курение провоцирует более тяжелые последствия у людей с пневмонией или гриппом, и мы выяснили, что курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией.

Мэтью Стелиг, торакальный хирург

Со слов хирурга, курение сгущает слизистую оболочку легких. Он подчеркнул, что риск осложнений увеличивают и электронные сигареты.

Фото: Интернет.