Ученые рассказали, как коронавирус влияет на организм курильщиков

Поскольку COVID-19 — это вирус, который в первую очередь атакует легкие, — все, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются. Известно, что курение провоцирует более тяжелые последствия у людей с пневмонией или гриппом, и мы выяснили, что курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией.

Мэтью Стелиг, торакальный хирург