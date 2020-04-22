В Минздраве Башкирии рассказали, почему плакали пациенты РКБ им. Куватова

С 6 апреля Республиканская клиническая больница им. Куватова закрылась на жёсткий карантин из-за вспышки коронавируса. Более 1000 человек остались внутри медучреждения без права выхода, а на врачей упала дополнительная нагрузка. Пациенты больницы также испытывают значительные трудности, а вчера некоторые даже плакали.

Об этом рассказала замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на ежедневном онлайн-брифинге. Спикер отметила, что 50 пациентов эндокринологического отделения остались на время без должной поддержки, в отрыве от родных. А 20 апреля закончился карантин в больнице, поэтому в медучреждении произошла смена врачебного состава.

Они вчера плакали. Они не брошены, конечно, но они правда плакали. Они больше 40 дней находятся в больнице, они просто очень устали. Поэтому сейчас закончатся все медицинские и эпидемиологические манипуляции, и они будут переведены. Ирина Кононова, замминистра здравоохранения Башкирии

По словам Ирины Кононовой, некоторых пациентов уже перевели в «чистую зону», так как их результаты на коронавирус полностью чисты. Анализы остававшихся в «грязной зоне» ещё должны провериться повторно. Пока результаты сомнительны, пациентов не могут перевести в другое отделение.