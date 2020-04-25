«Не подходите, я сейчас прыгну!»: в Башкирии пьяный мужчина повис на пятом этаже

В Башкирии пьяный мужчина пытался спрыгнуть с пятого этажа. Инцидент произошел в Сибае 24 апреля. Как сообщили в Госкомитете республики по ЧС, мужчину удалось спасти.

Мужчина 1981 года рождения, находясь на пятом этаже, перелез через перила балкона. После этого он повис на руках. На место прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, медработники и полиция.

Мужчина кричал, что спрыгнет и просил не подходить, сообщают в Госкомитете. Чтобы спасти жителя Сибая, спасатели деблокировали входную дверь в квартире и проникли на балкон. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.