Жителям Башкирии предложили работу с зарплатой до 70 тысяч рублей

В условиях коронавируса в Башкирии увеличились выплаты по безработице. В этом году республика запросила у федерального центра сумму в два раза больше обычной. Министр труда Ленара Иванова рассказала о том, что имеются довольно неплохие вакансии с зарплатой от 25 000 до 70 000 рублей.
Из-за пандемии коронавируса в России увеличилось количество безработных. Башкирия, например, в этом году запросила у федерального центра 3,3 млрд рублей на выплаты. В прошлом году эта сумма составляла 1,5-1,7 млрд рублей.
Министр труда Башкирии Ленара Иванова отметила, что главная задача властей – это найти работу безработным, а не просто платить пособия. Пособия должны помочь человеку прожить, пока он ищет работу. Она сообщила, что на данный момент в Башкирии есть довольно неплохие вакансии с зарплатой до 70 000 рублей. Это водители, работники птицеводческого комплекса и другие.