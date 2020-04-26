Жителям Башкирии предложили работу с зарплатой до 70 тысяч рублей

В условиях коронавируса в Башкирии увеличились выплаты по безработице. В этом году республика запросила у федерального центра сумму в два раза больше обычной. Министр труда Ленара Иванова рассказала о том, что имеются довольно неплохие вакансии с зарплатой от 25 000 до 70 000 рублей.

Из-за пандемии коронавируса в России увеличилось количество безработных. Башкирия, например, в этом году запросила у федерального центра 3,3 млрд рублей на выплаты. В прошлом году эта сумма составляла 1,5-1,7 млрд рублей.