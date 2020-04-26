Ветераны Чернобыля из Башкирии призвали помочь жителям на самоизоляции

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В нашей стране он объявлен Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В этом году исполняется 34 года со дня чернобыльской трагедии.

В период с 1986 по 1990 г., к работам в зоне ЧАЭС было привлечено свыше 800 тысяч ученых, специалистов, рабочих, военнослужащих из всех республик Советского Союза. Из нашей республики более 10 тысяч человек были призваны на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые мужественно и самоотверженно выполнили свой долг. Многие ценой собственной жизни и здоровья.

В этом году всем народам мира и нашей страны брошен новый вызов – COVID-19. И вновь мы должны объединиться, чтобы сохранить жизни людей и достойно пройти это испытание. Сегодня мы не сможем собраться у памятника Героям – ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий, чтобы вместе почтить память людей, спасших мир от радиационной катастрофы. Но каждый из нас сможет вспомнить о тех, кто пожертвовал всем, чтобы мы и наши дети могли жить и радоваться каждому прожитому дню.

Немало выпало на долю нашей страны тревог, но всегда, единым фронтом вставали люди и побеждали. Победим и сейчас. Нет ничего важнее человека, это знали герои-чернобыльцы, это донесли они до нас своим подвигом, всей своей жизнью. Будем помнить об этом и мы.

И сегодня каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией: стать волонтером, помочь соседу или просто остаться дома. Вместе мы можем преодолеть любую беду, но только вместе.