В Башкирии работники культуры продолжают обучение в рамках проекта «Творческие люди»

Работники культуры Башкирии продолжают обучение в рамках проекта «Творческие люди». Как сообщили в минкульте РБ, в программе участвуют 683 специалиста. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
«Творческие люди» - это программа обучения, разработанная в рамках национального проекта «Культура. Работники музеев, библиотека, учреждений дополнительного образования и так далее имеют возможность повышать свою квалификацию, обучаясь дистанционно на базе лучших гуманитарных университетов страны. По словам директора РУМЦ Минкультуры РБ Ларисы Марешовой, они получают только восторженные отзывы от работников-студентов.
В этом году дистанционное обучение возобновилось в апреле. На данный момент работники музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений и театрально-концертных организаций Башкортостана проходят обучение в Центрах Санкт-Петербургского государственного института культуры, Кемеровского государственного института культуры, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и др.