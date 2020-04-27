Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Эксперты назвали наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России. Россиян спрашивали об их степени беспокойства по шкале от одного до десяти. Об этом сообщает издание РБК.
Распространение коронавируса в стране тревожит 85,5% опрашиваемых. 14,5% россиян заявили, что совсем не боятся.
Больше всех обеспокоенность выразили жители Дальнего Востока — 11,9%. Следом идут жители Приволжья — 11%. Первую строчку занял Забайкальский край - 33%.
Совсем не боятся коронавируса в Санкт-Петербурге. Следом идут Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа. Средний уровень по стране составил пять баллов.
Фото: Интернет.