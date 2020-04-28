Жителей Башкирии просят не посещать кладбища в родительский день

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился к жителям республики. 28 апреля православные христиане отмечают Радоницу – день поминовения усопших. В этот праздник принято посещать могилы родителей, чтобы почтить их память, однако в этом году с празднованием могут возникнуть проблемы.

Во всём мире существует опасность заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому большое количество массовых мероприятий отменено. Митрополит Никон обратился к христианам Башкирии с просьбой так же ограничить посещение общественных мест, например, храмов и кладбищ. Чем больше люди будут сохранять социальную дистанцию и чем меньше будут выходить из дома, тем меньше шанс заболеть коронавирусом.

Во всем мире распространилась болезнь, именуемая коронавирусной инфекцией. В Радоницу мы привыкли посещать кладбища, но жизнь иной раз диктует свои права. Как архипастырь говорю вам: оставайтесь в своих жилищах. Чем лучше мы будем блюсти дисциплину, тем быстрее закончится эта инфекция. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон

Напомним, с 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции, который со временем претерпел ряд изменений. Теперь выходить из дома можно со специальным пропуском, так как действует система штрафов и проводятся полицейские рейды. В общественных местах можно появляться только в защитной маске и перчатках.