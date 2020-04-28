Налоговые каникулы и бесплатная аренда: как в Башкирии поддерживают бизнес в условиях пандемии

В Башкирии продолжают поддержать бизнес в условиях распространяя COVID-19. Субъекты малого и среднего бизнеса получают всю необходимую помощь. Речь идет о налоговых каникулах, а также освобождении от арендной платы.

Пожалуй, не осталось ни одной сферы бизнеса, которая не пострадала бы от коронавируса. Владельцы гостиниц, ресторанов, кафе, кинотеатров и турагентств – это далеко не полный список тех предпринимателей, кто сейчас терпит убытки. Вот, например, Риф Хисамутдинов – руководитель Центра реабилитации для зависимых. Протягивая руку помощи другим, он сам оказался в тяжелом положении. Арендная нагрузка стала настоящей проблемой. Но серьезных последствий удалось избежать.

Государство очень помогло тем, что нас освободили от уплаты аренды. На сегодняшний день мы никого не можем принимать на реабилитацию. Риф Хисамутдинов, руководитель центра реабилитации

Кстати, самоизоляция для центра реабилитации – обычное дело. Посторонних тут не бывает. Да и куда выходить - лес кругом. Кроме того, введен мораторий на проведение проверок в отношении коммерческих организаций. За исключением тех, которые связанны с обеспечением безопасности граждан. Ну и самое главное – налоги.