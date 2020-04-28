Налоговые каникулы и бесплатная аренда: как в Башкирии поддерживают бизнес в условиях пандемии

В Башкирии продолжают поддержать бизнес в условиях распространяя COVID-19. Субъекты малого и среднего бизнеса получают всю необходимую помощь. Речь идет о налоговых каникулах, а также освобождении от арендной платы.
Пожалуй, не осталось ни одной сферы бизнеса, которая не пострадала бы от коронавируса. Владельцы гостиниц, ресторанов, кафе, кинотеатров и турагентств – это далеко не полный список тех предпринимателей, кто сейчас терпит убытки. Вот, например, Риф Хисамутдинов – руководитель Центра реабилитации для зависимых. Протягивая руку помощи другим, он сам оказался в тяжелом положении. Арендная нагрузка стала настоящей проблемой. Но серьезных последствий удалось избежать.
Кстати, самоизоляция для центра реабилитации – обычное дело. Посторонних тут не бывает. Да и куда выходить - лес кругом. Кроме того, введен мораторий на проведение проверок в отношении коммерческих организаций. За исключением тех, которые связанны с обеспечением безопасности граждан. Ну и самое главное – налоги.
В частности, коммерсанты, оплачивающие налоги по схеме «доходы», будут вносить 1% вместо 6%. 5% вместо 15% те, кто платит по принципу «доходы минус расходы».