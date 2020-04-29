В Минздраве рассказали о главном симптоме COVID-19

Одышка может говорить о тяжёлой форме коронавируса. Это самый важный симптом. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
Считается, что классические симптомы коронавируса – это высокая температура и кашель. Но самый важный симптом, который говорит о том, что у человека тяжёлая форма вируса, это одышка. При нехватке воздуха нужно немедленно обратиться к врачам.
По состоянию на 28 апреля в России более 93 000 случаев коронавируса. 867 пациентов умерли, восемь с половиной тысяч человек выздоровели. Россия находится на восьмом месте в списке стран с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией.