Автор граффити отказал мэрии Уфы перерисовать скандальный жест врача

Напомним, граффити было выполнено напротив РКБ имени Куватова в поддержку врачей и пациентов больницы, которые оказались там на карантине. За основу граффити взята популярная в интернете работа известного английского иллюстратора и карикатуриста из Нориджа М.Джей Хиблена (M.J. Hiblen). В оригинале доктор смотрит на устрашающую физиономию вируса и показывает ему неприличный жест.