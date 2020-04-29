Автор граффити отказал мэрии Уфы перерисовать скандальный жест врача

Стрит-арт художник Артур Лукьянов ответил отказом на просьбу мэрии Уфы перерисовать скандальный жест врача. Художник нарисовал граффити в поддержку медиков из РКБ им. Куватова, борющихся с коронавирусом. Напомним, что больница была закрыта на длительный карантин из-за вспышки НКВИ.
Ранее администрация столицы обратилась к Лукьянову с просьбой перерисовать жест врача, изображенный на арте, на фигу. По словам пресс-секретаря мэрии Уфы Марселя Байдавлетова, издали кажется, будто медик показывает средний палец, что является неприличным. По данным федерального Telegram-канала РосСкандал, художник резко отрезал: «Нет, не будет этого!».
Напомним, граффити было выполнено напротив РКБ имени Куватова в поддержку врачей и пациентов больницы, которые оказались там на карантине. За основу граффити взята популярная в интернете работа известного английского иллюстратора и карикатуриста из Нориджа М.Джей Хиблена (M.J. Hiblen). В оригинале доктор смотрит на устрашающую физиономию вируса и показывает ему неприличный жест.
Ранее Артур Лукьянов, изобразивший новый коронавирус, рассказал о своем желании закрасить граффити. По его словам, отзывы были разные, однако негативные преобладали. Больше всего жителей Башкирии возмутил образ вируса.